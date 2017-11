Gemeente Hulst reageert op commotie rond mogelijk giftige dijk in Perkpolder

De verantwoordelijk wethouder Frank van Driessche lag afgelopen dagen onder vuur door Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH). de partij eiste dat hij zou opstappen als hij geen goede reden had om de raad niet te informeren over het onderzoek



Van Driessche verdedigde zich met de mededeling: "Ik wist van niks. Die brief is hier niet ontvangen. Ik kan de raad niet informeren als ik het zelf niet weet." Een woordvoerder van RWS weersprak dit. ,,De gemeente is als stakeholder van het project wel degelijk door ons op de hoogte gebracht."



ABGH presenteert in de raadsvergadering van donderdag een motie waarin wordt gesteld dat alle onderhandelingen rondom Plan Perkpolder moeten worden gestaakt tot er duidelijkheid is over de veiligheid van de dijk. Wanneer het vervolgonderzoek naar de mogelijk giftige grond is afgerond, is nog niet bekend.