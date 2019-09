‘Gemeente Hulst moet in actie komen voor ouderen zonder rijbewijs’

Ooggetuigen WOII Als de Moffenmei­den door Groede liepen, joelden we

17:00 Dit is het negende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Piet Brakman (1930) over zijn jonge jaren in het Rode Kruisdorp Groede : ,,Hij was best een fanatieke”, vertelt Piet. ,,Bij ons werd een fanatieke Duitser ingekwartierd. Maar ik heb van hem wel appelkoeken leren bakken.”