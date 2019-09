Gelukkig, Belgen hebben humor; 111 bizarre locaties bij onze Zuiderburen gevat in een boek

At Lucien van Impe mosselen met zijn overleden rivaal José Manuel Fuente?

16:18 TERNEUZEN - Oud-winnaar van de Tour de France Lucien van Impe en schrijver Filip Osselaer komen 25 oktober naar Terneuzen voor een lezing in Porgy & Bess. In de jaren zeventig was de Spaanse wielrenner José Manuel Fuente een grote tegenstreven van Van Impe. Hij overleed in 1996. Tenminste, dat dacht iedereen. Maar zeven jaar later werd Van Impe uitgenodigd voor een etentje in Geraardsbergen, door een man die beweerde Fuente te zijn. In het boek De man die doodging (vervolgens mosselen bestelde de rekening vroeg en verdween) heeft Osselaer uitgezocht hoe dat mogelijk was. De wielrenner en de auteur spreken erover. Aanvang: 20 uur.