Gelijkspel wordt nederlaag, maar toch willen Staten pont Sluiskil redden

Een maand geleden werd al over de motie gestemd, maar dat leverde toen een gelijkspel op: negentien stemmen voor en negentien tegen. Daarom moest het voorstel van de bijna voltallige oppositie - Forum voor Democratie, Pro Zeeland, GroenLinks, Partij van de Dieren, SP, Partij voor Zeeland en ChristenUnie - opnieuw in stemming worden gebracht. Vorige maand stemde PvdA-Statenlid Ralph van Hertum weliswaar mee met de indieners, maar daar stond tegenover dat Ton Veraart van D66, met de coalitie (CDA, SGP, VVD en PvdA) mee stemde. Drie Statenleden waren destijds afwezig.

Achterhaald

Het voorstel is eigenlijk achterhaald. Het idee was dat ook de gemeente Terneuzen 25.000 euro beschikbaar zou stellen. Kort na de stemming van de Staten, vorige maand, werd dat in de Terneuzense gemeenteraad veranderd in een voorstel dat de gemeente het voortouw neemt om de pont te redden. In die motie, die breed door de raad werd gesteund, was geen sprake meer van een bedrag.