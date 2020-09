Gelijke monniken, gelijke narrenkappen

Veel schade na botsing auto's in parkeerga­ra­ge Breskens

6 september BRESKENS - In de parkeergarage onder appartementencomplex Port Scaldis in Breskens is zondagmiddag een auto op een ander voertuig gebotst. De politie en de ambulancedienst rukten uit, maar hun inzet was niet nodig. Er raakte niemand gewond.