Gehandicapte Jolanda zwemt zaterdag Veerse Meer over voor KWF

video Nieuwe naam middelbare school Terneuzen: Lodewijk College

20 augustus TERNEUZEN - En de naam van de nieuwe middelbare school in Terneuzen is: het Lodewijk College. Vernoemd naar de eerste Nederlandse astronaut Lodewijk van den Berg, in 1932 geboren in Sluiskil. Hij was vanochtend zelf bij de officiële onthulling van de naam in het Scheldetheater aanwezig en maakte uit dank een diepe buiging.