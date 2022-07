Geen zin in uitgerekte oorlellen? Dan 3D-oorbellen van Marcia

MET VIDEO Brand in Schoondij­ke: bewoners zitten in de tuin, zien plots rook uit het dak komen

SCHOONDIJKE - In een woning aan de Damstraat in Schoondijke is woensdagmiddag brand uitgebroken. Dat gebeurde om 14.25 uur. De brand woedde op de bovenverdieping van het huis. Om 15.25 uur had de brandweer het vuur onder controle.

