Geen Zeeuws eindexamenfeest? Echt wel! (maar dan virtueel)

Op een festivalwaardig podium, met complete lichtshow, draaide donderdagavond een groep dj’s hun set in een verder lege loods van Jouw Event Partners in Kloosterzande. Via webcams werd de boel gestreamd naar een aantal kanalen. De geslaagden konden zo thuis toch nog een soort van feestje bouwen. Yenthe Lambert (17) uit Hulst was een van de kijkers. ,,Lief dat ze dit doen, hebben we toch nog wat!”