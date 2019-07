Geen wereldrecord droogroeien op Festival De Ballade

De notaris kon daadwerkelijk 1618 deelnemers vaststellen. Een nieuwe recordpoging wordt niet ondernomen, meldt organisator Maikel Harte, want de conclusie is achteraf dat het evenement zich er eigenlijk niet voor leent. Harte: ,,Mensen zitten, staan en liggen over en onder elkaar, eigenlijk dient alles in het teken te staan van zo’n recordpoging en kan het niet even tijdens de optredens."