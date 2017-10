Geen vrijlating moordenaar schoonmoeder Sas van Gent

SAS VAN GENT - De Belgische veroordeelde Michel B. (56), die in 2005 zijn schoonmoeder in Sas van Gent doodschoot, blijft vastzitten in de PI in Middelburg. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft bepaald dat hij geen recht heeft op voorwaardelijke invrijheidstelling (VI), ook al heeft hij twee derde van zijn celstraf erop zitten.

Michel B. vermoordde in 2005 zijn schoonmoeder, en probeerde ook nog zijn ex-vrouw en haar neef om het leven te brengen. In 2007 veroordeelde het gerechtshof hem tot een celstraf van zestien jaar. Vorig jaar al had hij twee derde van zijn straf uitgezeten. In tegenstelling tot Nederlandse gedetineerde, die na die periode VI krijgen, bleef de Belg vastzitten.

Anderhalve week geleden eiste hij tijdens een kort geding in Den Haag dat hij met onmiddellijke ingang zou worden vrijgelaten. De voorzieningenrechter zou hem alsnog VI moeten toekennen. Als Belg had hij daar net zo goed recht op. De voorwaardelijke invrijheidstelling was hem geweigerd nadat een psycholoog van de recherche had ingeschat dat de B. mogelijk weer zou toeslaan. De psycholoog was tot die conclusie gekomen na een gesprek met de ex-vrouw van B.

Vanwege het hoge recidive-risico, was zijn verzoek tot vrijlating afgewezen. Die beslissing was in de ogen van de Haagse voorzieningenrechter een juiste beslissing.

