Geen straf voor Terneuzenaar die ex van zijn vriendin neerstak

Begin mei sleutelde B. in de Sloelaan in Terneuzen aan de auto van zijn tante. Hij zat op de grond. Plotseling stond de 33-jarige man uit Knokke-Heist voor hem, de ex van zijn vriendin. Die gaf hem geheel uit het niets een trap in zijn gezicht en rende daarna weg. B. pakte een mesje dat bij zijn gereedschap lag en holde hem achterna. Hij stak de banden van diens auto lek. Toen de ex uithaalde om een flinke klap uit te delen kreeg hij het mes tussen de ribben. B. werd kort daarna aangehouden.