Geen nieuw proces over kasteelmoord: cassatieberoep Evert de C. uit IJzendijke verworpen

Zeventiger pleegt vluchtmis­drijf omdat hij rijdend plast in een fles. ‘Al veel excuses gehoord, maar dit is een primeur’

13:41 MALDEGEM - Een zeventiger uit Maldegem, vlak over de Zeeuws-Vlaamse grens, had in de Brugse politierechtbank wel een héél opvallend excuus klaar voor een vluchtmisdrijf. De man was volgens zijn eigen verklaringen ... aan het plassen in een fles en kon daardoor niet op tijd stoppen. “Ik heb al veel excuses gehoord, maar dit is toch een primeur”, sprak de politierechter.