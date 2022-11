Geen concurrentie tussen ziekenhuizen in de grensstreek

Van den Berg stelde in oktober vragen aan de minister. De aanleiding was de verspreiding van een informatiekrant van het ziekenhuis in Knokke. Ziekenhuizen mogen geen reclame maken in Nederland, maar een informatiekrantje wordt niet beschouwd als reclame, zegt Kuipers. Waarom Zeeuws-Vlaamse patiënten kiezen voor een ziekenhuis in Brugge of Knokke, weet de minister niet. ,,Nederlandse verzekerden mogen zelf hun zorgverlener kiezen, dus ook een zorgverlener in België.”

Polis

Mensen maken hun eigen afwegingen om of naar ZorgSaam te gaan of naar een ziekenhuis in Brugge of Knokke, zegt Kuipers. ,,Zij doen dat in overleg met hun naasten en hun huisarts.” Veel hangt ook af van de verzekeringspolis die iemand heeft en of de zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis naar keuze. Tegelijkertijd kunnen buitenlanders kiezen voor behandeling in Nederland. Door al die mitsen en maren (bestaan er afspraken tussen zorgverzekeraars en patiënten, moeten patiënten een deel van de behandeling zelf betalen) antwoordt Kuipers dat hij zich geen zorgen maakt over uitholling van de ziekenhuiszorg in de grensstreek.