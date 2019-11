Gedumpte cavia's leven als God in Frankrijk in opvanghuis Hulst

Advies aan Hoge Raad; 24 jaar voor martel­moord op John Smidt uit Axel is terecht

14:06 DEN HAAG - De 24 jaar celstraf die Axelaar J van der Z in februari in hoger beroep kreeg opgelegd vanwege de moord op de 86-jarige plaatsgenoot John Smidt kan in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad in een conclusie die vandaag is gepubliceerd.