Gedoe over wel of geen carnaval in Sas van Gent met hulp van buitenaf de kop in gedrukt

SAS VAN GENT - Houden we dit jaar nou wel of geen carnaval, met optocht en al? In Sas van Gent werd er de afgelopen tijd flink over gedubd. Een veenbrand dreigde, met in de hoofdrollen voorman Jan Vinke van wagenbouwersgroep De Ventjes en bestuursleden van carnavalsstichting De Betekoppen. Maar dat brandje is donderdag vakkundig geblust, dankzij een definitief verbod op carnavalsactiviteiten dit jaar door het Zeeuwse veiligheidsoverleg.