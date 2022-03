‘Gecontroleerde plof’ Middensluis blijkt enorme knal: ‘Het leek wel een aardbeving’

Algemeen Belang Groot Hulst weer winnaar

HULST - Weinig verschuivingen in de gemeenteraad van Hulst. Algemeen Belang Groot Hulst haalt opnieuw 7 zetels en is daarmee de grootste partij. Ook CDA (4), Groot Hontenisse Hulst (3), PvdA (2) en HulstPlus (2) houden hun zetels. Nieuwkomers D66 en Forum voor Democratie scoren één zetel. De VVD levert één zetel in en moet ook door als eenmansfractie.

17 maart