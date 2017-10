Gebruikers De Statie zoeken naar alternatieven

Grootste gebruiker van het centrum is basisschool De Statie, met ruim tweehonderd leerlingen. Bestuurder Stan van Alphen van scholenkoepel Perspecto is nog druk aan het zoeken naar oplossingen, gaf hij vrijdagavond aan. "We overwegen sterk om ouders te adviseren de kinderen maandag thuis te houden. Voor wie dat niet lukt, moeten we wel een alternatief programma aanbieden. Dat zal dan op een andere locatie moeten gebeuren." Van Alphen verwacht zaterdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Behelpen

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, dat maandag in Sas van Gent een kleine vijftig gasten verwacht op de peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang, was vrijdagavond al een stapje verder. "Wij proberen onze kinderen onder te brengen in Westdorpe", gaf directeur Rianne Vons aan. De organisatie heeft bij basisschool De Kreeke een buitenschoolse opvang. "Die is niet ingericht op het ontvangen van baby's en peuters, dus het wordt wel even behelpen. Maar we gaan zorgen dat het in orde komt." Vons zoekt ook de samenwerking met scholenkoepel Perspecto - met name voor de buitenschoolse opvang - en eventueel bij de collega's van kinderopvang Het Krekeltje.