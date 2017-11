Gebruikers De Statie onderdak

Leerlingen van basisschool De Statie gaan vanaf maandag naar drie scholen, naar De Kreeke in Westdorpe, De Twijn in Terneuzen en de Antoniusschool in Axel. Ze worden met bussen vervoerd vanaf het Sasse Suikerplein, waar overdag een parkeerverbod voor vrachtwagens is ingesteld.

Stan van Alphen van scholengroep Perspecto citeert één van de scholieren om aan te geven hoe zij het ervaren: ,,Het is geen schoolreis, maar een reis naar school.'' Goed voor het onderwijs is de spreiding over drie scholen niet, vindt Van Alphen. ,,We gaan al kijken naar een andere oplossing, mocht De Statie langer dicht blijven.''