Gebrom en gloed boven Dow: chemiereus fakkelt woensdag af voor onderhoud kraker

Het affakkelen levert een brommend geluid op en zorgt voor boven één van de drie 90 meter hoge schoorstenen voor een felle gloed die van ver te zien is. Tijdens dat affakkelproces wordt een mengsel van gas en lucht uit de kraker zelf of uit een van de andere fabrieken gecontroleerd verbrand. Dat is noodzakelijk als één of meerdere van de drie krakers of fabrieken worden stilgelegd en weer opgestart. Ook bij storingen in het chemische proces kan affakkelen nodig zijn.