Gebr. Gijzels, een eeuw slachten in Sluis: ‘Een vegetarisch alternatief voor het offerfeest is er niet’

Thomas uit Breskens krijgt invaliden­voer­tuig van ontroerde Bearded Bad Boys: ‘Dit betekent vrijheid’

3 juli SCHOONDIJKE - ,,Ik zit opgesloten in mijn huis, ben afhankelijk van mijn vrienden als ik ergens naartoe wil. Dat hoeft nu niet meer.” Zaterdag was een speciale dag voor Thomas Pretorius uit Breskens, die in een rolstoel zit. Uit handen van de Bearded Bad Boys heeft hij een Canta gekregen. ,,Dit is echt heel mooi.”