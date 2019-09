Gebouw vol damp door lekkend vat bij ICL-IP in Terneuzen

Het is nog niet duidelijk om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is. De lekkage veroorzaakte damp in een loods. De bedrijfsbrandweer van ICL-IP bestrijdt die nu, geassisteerd door de brandweer van Terneuzen, die met meerdere wagens is uitgerukt. ,,Eén van de eerste dingen die je doet in zo’n geval is alle mensen verzamelen om te kunnen zien of iedereen veilig is. Dat bleek gelukkig het geval”, aldus Saskia Goole, directeur ICL-IP Terneuzen.