Gasunie heeft Terneuzense Braakmanhaven in beeld voor drijvende gasopslag

De Gasunie heeft de Braakmanhaven in Terneuzen in beeld als aanlegplaats voor een drijvende LNG-terminal.

Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe terminal voor de winter van 2023-2024 in gebruik zijn. De Gasunie werkt bij dit project samen chemiebedrijf Dow. De aanwezig van industrie die warmte kan leveren voor de terminal is een van de redenen voor de Gasunie om voor Terneuzen te kiezen.

In Terneuzen kan met een nieuwe pijpleiding een aansluiting worden gemaakt op het aardgasnet van de Gasunie. De Braakmanhaven voldoet aan de nautische eisen. Zowel de haven als de vaarroute er naar toe zijn diep genoeg. En er is ruimte om een kade aan te leggen.

LNG, liquid natural gas, wordt bij zeer lage temperaturen met schepen vervoerd. Om het gas van de schepen aan land te brengen zijn LNG-terminals nodig. Een terminal bestaat uit een drijvende opslag met een installatie om het LNG van een vloeistof weer tot een gas te transformeren. Hiervoor is warmte nodig. Het gas wordt door een pijpleiding in het gasnet gepompt.

Gasunie is nu op zoek naar een schip dat als drijvende opslag in Terneuzen kan dienen. De Gasunie heeft goede hoop dat dit gaat lukken, ook al is heel Europa zoek naar opslagcapaciteit voor volgende winter.

Volgende winter

De Gasunie werkt aan de uitbreiding van tijdelijke opslagruimte voor vloeibaar gas in Nederland. De import van vloeibaar gas is nodig om ook volgende winter zeker te zijn van voldoende gas zonder dat dit leidt tot extreme prijsstijgingen zoals het afgelopen jaar het geval was.

De Gasunie kijkt daarom naar de uitbreiding van de de bestaande LNG-installaties in Eemshaven en in Rotterdam. In de Eemshaven werden in het najaar al twee schepen als een drijvende opslag in gebruik genomen in de EemsEnergyTerminal.

Voor Terneuzen gaat de Gasunie voorlopig uit van één groot opslagschip, mogelijk aangevuld met een tweede kleinere. Als zeker is dat het schip beschikbaar komt, kan de aanleg van de terminal beginnen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgepakt. Dat gaat onder meer over het opstellen van de aanvraag voor de benodigde vergunningen.

Transitie

De Gasunie gaat ervan uit dat de aanvoer van LNG via Terneuzen tijdelijk is, als tussenstap in de transitie naar niet-fossiele energie. Tijdelijk betekent is dit geval drie jaar. Daarna kan de terminal dienst doen als aanlandpunt van bijvoorbeeld (groene) waterstof voor de Zeeuws-Vlaamse industrie. Gasunie handelt overigens niet zelf in aardgas, maar zorgt voor de infrastructuur. Gasunie maakt zo in de Eemshaven import van LNG mogelijk voor partijen als Shell, Engie en het Tsjechische ČEZ.