Gasunie heeft Terneuzen in beeld voor drijvende gasopslag

De Gasunie werkt aan de uitbreiding van tijdelijke opslagruimte voor vloeibaar gas. De import van vloeibaar gas is nodig om ook volgende winter zeker te zijn van voldoende gas zonder dat dit leidt tot extreme prijsstijgingen zoals het afgelopen jaar het geval was.

Om dezelfde reden kijkt de Gasunie ook naar uitbreiding van de de bestaande LNG-installaties in Eemshaven en in Rotterdam (Gate). In de Eemshaven werden in het najaar al twee schepen als een drijvende opslag in gebruik genomen.