‘Garagehouder opgepakt voor dood van Belg die naast uitgebrande auto in Kloosterzande werd gevonden’

Het slachtoffer zou volgens de nieuwssite mogelijk in een garage voor oldtimers om het leven zijn gebracht. De politie en het Openbaar Ministerie doen al dagenlang onderzoek in de loods van de garage. Daarbij zouden bloedsporen zijn aangetroffen, aldus de gazet.



Eerder meldden Vlaamse media al dat het slachtoffer de 41-jarige Raouf B.A. uit Temse is. Hij werd twee weken geleden naast een uitgebrande Range Rover op de Zeedijk in Kloosterzande gevonden. De man zou een bekende zijn uit het Antwerpse drugsmilieu en was in het verleden eerder veroordeeld voor geweld.