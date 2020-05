Galerie De Kunstbank vindt nieuwe locatie in hartje Hulst

Het was de afgelopen weken even spannend voor De Kunstbank, initiatiefnemers Esther Rol, Marileen Vergouwen en haar zoon Marijn Vergouwen moesten op zoek naar een nieuwe plek. De pop-up galerie huisde sinds december 2018 in het voormalige ABN Amro-gebouw aan de Grote Markt, tot er een andere bestemming voor was gevonden. Het pand krijgt een horecabestemming en twee weken geleden werd begonnen met het leeghalen van de ruimte.