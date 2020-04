Gaat de grens open of blijft die dicht? België beslist morgen

Snelheids­dui­vels in Terneuzen krijgen bekeuring voor samenscho­ling

12:59 Een 17-jarige jongen uit Den Helder is afgelopen nacht aangehouden nadat hij agenten had beledigd en zich niet kon legitimeren. Hij zat in een auto die met hoge snelheid een verkeerscontrole in Terneuzen passeerde. Toen agenten die auto wilden controleren, bleken er vier jongemannen in te zitten. Uit angst voor een boete voor samenscholing, sloegen twee van hen op de vlucht.