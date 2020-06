Fusie drie besturen Zeeuws-Vlaamse basisscholen in de pen

Motie tolvrije tunnel in Tweede Kamer aangehou­den

16:29 DEN HAAG - De motie om in het kader van het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de marinierskazerne in Vlissingen extra geld uit te trekken voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel is dinsdag aangehouden in de Tweede Kamer.