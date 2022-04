Fratsen is een nieuw opstapje voor talent: jongeren staan voor het eerst op het podium

Het idee voor Fratsen ontstond in coronatijd en was aanvankelijk bedoeld als talentenjacht, vertelt jongerenwerker Timo Knieriem van jongerencentrum Komma. Hij polste hoe het met de Hulster jeugd ging en waar ze behoefte aan hadden. Daar kwam een talentenjacht uit voort, met hulp en ondersteuning vooraf. ,,Bij veel wedstrijden kun je coaching winnen, wij wilden dat juist omdraaien.” Op die manier wordt de drempel lager om je voor het eerst op een podium te wagen. Jongeren tussen de 12 en 24 jaar uit de gemeente Hulst konden zich aanmelden in elk denkbaar genre. ,,Die leeftijd is de doelgroep van Komma. Het is een proef, we wilden kijken wie er op afkwamen.”