Frans en Corrie al 65 jaar gelukkig op Zaamslagveer: ‘Ik geef haar gewoon altijd gelijk’

Frans en Corrie (allebei 86) vierden hun 65e trouwdag maandag in het huis waarin ze al 59 jaar alles hebben wat hun hartje begeert. Frans heeft er zijn duiven, in de tuin is er ruimte om wat groente te verbouwen (Frans heeft altijd bij de boer gewerkt, red) en op het erf is er genoeg plek om een paar auto's te parkeren. ,,Er is hier altijd gezelligheid, we vervelen ons nooit. Het is hier soms net een zoete inval, we hebben heel veel kennissen’’, vertelt Corrie.