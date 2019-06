Frans Bauer breekt de basiliek in Hulst af

Zanger Kaiser Chiefs naar ziekenhuis in Terneuzen na noodstop met bus

1:05 HULST - Het had niet veel gescheeld of het optreden van hoofdact Kaiser Chiefs op Vestrock had vrijdagavond niet kunnen doorgaan. Frontman Ricky Wilson moest vlak voor het optreden naar het ziekenhuis in Terneuzen, nadat hij bij een noodstop door het gangpad van de bus van de band was geslingerd.