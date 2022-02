Franklin houdt huis: fietspad in de duinen van Nieuwvliet stort tientallen meters naar beneden

Sluise politiek is bezorgd over atletiek­baan in Oostburg: ‘Vorig jaar waren er al klachten’

OOSTBURG - In de Sluise politiek is bezorgd over de atletiekaccommodatie in Oostburg. Onafhankelijk raadslid Sjaak Quaak heeft een déja-vu. ,,Ik was ooit ongerust over het zwembad in IJzendijke, dat gevoel heb ik nu weer.”

17 februari