Frank van Pamelen laat Vliegende Hollander weer door Terneuzen spoken

Of er een verhaal zat in de Vliegende Hollander, was voor Van Pamelen geen vraag. En dan zou het niet gaan over Robin van Persie of Epke Zonderland. Maar wel over het gedoemde schip van kapitein Willem van der Decken, dat op paasochtend in 1676 ondanks alle waarschuwingen van gelovige stadgenoten vanuit Terneuzen onder zeil ging. Overal in de stad duikt de legende van het spookschip op. Van Pamelen laat zijn verhaal spelen in 2016.