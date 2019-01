Frank Neefs vertrekt als rector van het Zwin College en als bestuurslid van VO-Zeeuws-Vlaanderen

Neefs heeft donderdag het personeel, ouders en leerlingen van het Zwin College op de hoogte gebracht. Hij is op die school zesenhalf jaar rector geweest. Dat waren tropenjaren, schrijft hij. Dat komt vooral vanwege de daling van het aantal leerlingen. Doordat het Rijk aanvankelijk weigerde om extra geld in het Zeeuws-Vlaamse onderwijs te stoppen, dreigde het Zwin College in Oostburg om te vallen.

Het Rijk eiste dat de scholen meer zouden samenwerken. Neefs vond dat ook en probeerde dat voor elkaar te krijgen. Dat lukte aanvankelijk niet, omdat de scholen niet op één lijn zaten. Ook moest in politiek Den Haag begrip worden gekweekt voor de situatie in krimpend Zeeuws-Vlaanderen. ,,Voor mij was duidelijk dat alleen gerichte overheidsmaatregelen en een fusie van alle schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen voor een duurzame oplossing zouden kunnen zorgen", stelt Neefs nu.