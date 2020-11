Frank Deij opnieuw wethouder in Terneuzen, ‘met gemengde gevoelens’

Niet voltijds

Welk takenpakket Deij krijgt, is nog onbekend. De gemeenteraad beslist in december over zijn benoeming. Voorgangster Paula Stoker trad eind oktober af, vanwege een verschil van inzicht met haar collega's in het college van B en W over de vaste aanstelling en salariëring van de directeur van de Terneuzense welzijnsinstelling aan-z. Stoker was ook voorzitter van aan-z. Wethouder Ben van Assche (ChristenUnie) is vorige week voorgesteld als haar opvolger in die functie.