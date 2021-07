François Kint uit Terneuzen fietst heel Nederland door als de Traptist

Sluis heeft behoorlij­ke steken laten vallen na vertrek VVV uit belfort, eindelijk oplossing in zicht

10 juli SLUIS - Na het vertrek van de VVV begin dit jaar uit het belfort in Sluis heeft de gemeente Sluis behoorlijke steken laten vallen. Een nieuw toeristisch informatiecentrum is er nog altijd niet en ook het museum in het belfort is veel minder open. Een oplossing lijkt eindelijk in zicht.