Fotograaf Oscar van Beest uit Oostburg neemt schrijvers mee op ontdekkingsreis

Vanaf 2014 verbleven al bijna dertig schrijvers één of meerdere weken in Sluis of omgeving. Ze logeren er in een huis of camping en laten zich inspireren door de streek. In ruil voor hun gratis verblijf houden ze een lezing, werken mee aan gastlessen op scholen of schrijven een tekst over Sluis. En ze belanden hoe dan ook voor de camera van fotograaf Oscar van Beest. Het project Schrijvers in Sluis loopt nog steeds. Maar na vier jaar werd het tijd voor een expositie van de gemaakte foto’s.