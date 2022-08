Fotograaf Frank Peters uit Groede valt opnieuw in de prijzen

Fotograaf Peters, die sinds vorig jaar ook werkzaam is voor de PZC en BN DeStem, kreeg de gouden medaille omgehangen voor een reeks foto's van Cadzand-Bad, Blankenberge en Flaauwershaven. De Groedenaar maakte de foto's met een lange sluimertijd, waarbij zwart en zwart-wit in elkaar overlopen. Het is niet voor het eerst dat Peters bewierookt wordt vanwege zijn fine art-foto's, eerder sleepte hij prijzen in de wacht op de International Photography Awards in New York en de ND Awards. In Studio VC in Middelburg is momenteel een expositie van zijn werk te zien.