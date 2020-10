Forse stijging aantal drugsoverlastmeldingen in Zeeuws-Vlaanderen

TERNEUZEN - Het aantal meldingen van drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen is vorig jaar sterk toegenomen tot 1038. Dat zijn er bijna een kwart meer dan in 2018, blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag van Houdgreep, het samenwerkingsverband van gemeenten, politie en woningcorporaties tegen drugsoverlast.

De stijging is het grootst in de gemeente Sluis, waar 36 keer melding is gedaan van (een vermoeden van) hennepkweek en 142 keer van drugsoverlast. Dat is een record sinds 2015 dit soort gegevens wordt bijgehouden. Ook in Hulst is sprake van een stijging, tot 220 meldingen, wat er minder waren dan in 2015, 2016 en 2017. Terneuzen steekt wat betreft aantal meldingen de kroon, 640, ook een record. Dat Terneuzen hoger scoort, is wel logisch, omdat er evenveel mensen wonen als in Hulst en Sluis samen, maar het aantal meldingen is er verhoudingsgewijs eveneens groter.

Quote Meer dan twintig hennepkwe­ke­rij­en konden worden ontdekt, nadat frau­de-inspec­teurs van Enduris na een melding het elektrici­teits­ver­bruik in de omgeving in kaart brachten.

Overzicht per kern

Het jaarverslag van Houdgreep biedt ook een overzicht van het aantal meldingen per plaats in Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen komen de meeste uit de stad, gevolgd door Sas van Gent en Sluiskil. In de gemeente Hulst gaat de stad Hulst aan kop wat betreft aantal meldingen van drugsoverlast, op gepaste afstand gevolgd door Vogelwaarde en Sint-Jansteen. Wat betreft meldingen van hennepkweek staat Clinge (twaalf stuks) aan kop met de stad Hulst (tien stuks) als goede tweede. Oostburg voert de lijst in de gemeente Sluis aan wat betreft drugsoverlast, gevolgd door Breskens, Sluis, Eede en Aardenburg.

Zeker niet alle meldingen leidden ook tot succesvolle acties. Van de 197 gevallen van vermoedelijke hennepkweek bleven er na onderzoek 43 over. Twintig hennepkwekerijen zijn in bedrijf aangetroffen door de politie, waarvan zestien buitenkwekerijen in tuinen van woningen met overigens gemiddeld niet meer dan zes planten. De andere 23 zijn opgespoord door fraude-inspecteurs van netwerkbeheerder Enduris door het elektriciteitsgebruik na een melding in kaart te brengen. Die kwekerijen waren groter, met gemiddeld 225 planten.

Interessant grensgebied

Volgens Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, is er ook dit jaar sprake van een stijging van het aantal meldingen. De bereidheid om te melden is toegenomen, omdat mensen zien dat er actie wordt ondernomen, noemt Lonink als één van de redenen. Zijn andere verklaring is dat de hennepkweek zich verspreidt, omdat de politie in vooral Brabant dichter op de drugscriminaliteit zit. Lonink: ,,En Zeeuws-Vlaanderen is als grensgebied van België en met z'n uitgestrekte platteland interessant.”