Forse boetes bij controles op Tractaatweg en Langeweg in Zeeuws-Vlaanderen

De auto's en rijbewijzen van twee bestuurders zijn in beslag genomen vanwege 'zeer grove' overtredingen. Een automobilist reed 70 kilometer per uur te hard bij de wegwerkzaamheden op de Tractaatweg. Een andere bestuurder re­ed met 200 kilometer per uur de Sluiskil­tunnel in. De offi­cier van justitie beslist over de hoogte van de boete.