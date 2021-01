Foodtruck haalt woede op de hals van andere ondernemers en moet het veld ruimen

uit eten Tarbot is de koning onder de zeevissen

8 januari Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft de PZC chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Bart Grahame van De Vijverhoeve in Sint Anna ter Muiden trapt af met een klassieker van zijn vader Jan: tarbot met dijonnaise.