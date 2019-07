Fluitend naar buiten bij restaurant Strand Ruig in Cadzand-Bad

Een Vlaams reclamebureau had een paar jaar geleden de onmogelijke opdracht Knokke-Heist in het zonnetje te zetten. Radiozenders werden daarop overstelpt door een verwarde Vlaming. De aanblik van grauwe DDR-gebouwen en onooglijke balkons stemt hem op onverklaarbare wijze ontzettend vrolijk. ,,In Knokke-Heist kom je buiten. Je hebt er zelfs de neiging om te fluiten. Knokke-Heist, de schoonste plek op aard!” Politici zijn om kleinere fopperijen opgestapt.

Boze tongen beweren dat Cadzand-Bad rap ‘verknokt’ wordt. Nu aan de eigen kust geen vierkante millimeter vrije grond vindbaar is, zouden de Belgen ‘Kezand’ willen inlijven. Er is niets van te merken op onze bestemming van vanavond, paviljoen Strand Ruig. Zuiderburen zijn er in overvloed, maar ze nippen aan een glas rosé of huisgemaakte limonade en praten niet over blauwdrukken van flatgebouwen. Hier heerst juist gemoedelijkheid.