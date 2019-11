‘Flitspalen en trajectcontroles in Terneuzen om hardrijders aan te pakken’

Reportage In Aardenburg missen ze net te vaak de boot: ‘Ze zien ons als achterland, dat knaagt’

9:40 AARDENBURG - Even poolshoogte nemen in Aardenburg. Een stad in het achterland die zich nogal eens vergeten voelt als er gebouwd en gesubsidieerd moet worden. Dat gevoel kennen meer dorpen en stadjes in Zeeland. Het klinkt hard, maar in Aardenburg zeggen ze: ,,De overheid creëert krimp.”