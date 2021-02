Fitnessclub in Hulst ziet protestactie vooral als lichamelijke noodzaak

HULST - De wolkjes damp komen uit de mond van Jolanda Rottier - van de Brande (67). Ze zit buiten op de hometrainer onder een tent bij Sportcentrum Delta in Hulst. Het sportseizoen is begonnen, ook al is het een karaktervormende drie graden.

,,Drie graden?”, zegt de Hulsterse oprecht verbaasd, ,,Nou ik merk er niks van”, en ze maalt ferm door. ,,Ik ben altijd al sportief geweest. Zwemmen, wandelen en fietsen. Ik vind het ook leuk om te sporten met vrouwen van mijn leeftijd.”

Ondanks de kou is bij Delta het samen sporten weer begonnen. Als het vanwege corona binnen nog niet mag, dan maar buiten. Vanzelfsprekend rekening houdend met alle voorzorgsmaatregelen. Delta, met ook een vestiging in Terneuzen, is bepaald niet de enige fitnessclub waar zaterdag weer in groepsverband gesport werd in het kader van de actie ‘Stilzitten is geen optie’. ,,Er doen vandaag 345 sportcentra mee”, vertelt Sandra Hanel, eigenaar van de Hulsterse Delta-vestiging.

Quote Het is gewoon keihard nodig om weer te beginnen. De effecten van de coronatijd hakken erin Sandra Hanel, Sportcentrum Delta Hulst

Niet dat Hanel of klanten als Jolanda tot zaterdag stil hebben gezeten. ,,We geven al een hele tijd online les via Zoom, via YouTube en een keer per week via de lokale omroep in Hulst.” Ze wijst naar de verslaggever. ,,Mensen zoals jij, daar richten we ons op. Mensen die wat extra motivatie nodig hebben om te sporten. Dat vonden we de afgelopen tijd ook het ergst, dat de mensen die het het hardst nodig hebben niet goed konden begeleiden. Onze missie is mensen in beweging te houden.”

Heftig

,,De actie van vandaag werd gebracht als een protestactie, maar zo zie ik het niet”, verzekert de Delta-eigenares. ,,Het is gewoon keihard nodig om weer te beginnen. De effecten van de coronatijd hakken erin. Je ziet dat het achteruit gaat. Klanten die vroeger twee of drie keer per week kwamen sporten die nu nog amper kunnen lopen. Zo achteruit gegaan. Het is echt heftig.”

Tweede thuis

,,Ik heb MS, maar MS heeft mij niet”, zegt Gerda Schelkens - Luteijn (62). ,,Ik zeg dat altijd om aan te geven dat MS mij niet de baas is. Schelkens wacht geduldig tot een hometrainer vrij is en ze aan de bak kan. Ook zij trekt zich die ochtend niks aan van de kou en is blij weer eens in groepsverband te kunnen sporten. ,,MS is niet leuk. Het sporten heb ik keihard nodig en het team van Delta is geweldig. Ze stimuleren je echt om in beweging te blijven. In de tussentijd heb ik meegedaan aan de online lessen zoals de challenge via Facebook. Maar ik ben blij dat het weer kan. Ik kom hier ook al zo lang. Een jaar of achttien, schat ik. Delta is mijn tweede thuis.”