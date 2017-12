Financiering Zeeuws-Vlaams onderwijsplan lijkt in kannen en kruiken

De vijf overheden moeten later deze maand nog formeel besluiten, maar spraken wel al over het plan om in vier jaar tijd gezamenlijk zo'n 22 miljoen euro op tafel te leggen. Daarmee moet in eerste instantie het Zwin College in Oostburg van de ondergang worden gered, en ook voortgezet onderwijs in Hulst in de toekomst gegarandeerd blijven. Nadat eerder de gemeenteraden in Hulst en Terneuzen en Provinciale Staten positieve geluiden lieten horen, deden afgelopen dagen ook de gemeente Sluis en de Tweede Kamer dat.