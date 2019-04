Finale Steenworp heeft flink prijzenpakket voor winnaar

Zuiderburen Aziatische markt in Puivelde is schot in de roos

12:21 PUIVELDE (B) - De geur van Thai streetfood, een massagetent voor je neus en overal leuke souveniertjes als gekleurde olifantsleutelhangers. We zijn niet in Thailand, maar in Puivelde, op de maandelijkse Thaise markt in de Kemzekestraat 59.