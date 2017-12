Filmmaker Erik de Bruyn komt weer in Zeeland wonen

OSSENISSE - Filmmaker Erik de Bruyn keert voor een half jaar terug naar Zeeland. Hij gaat in januari in Ossenisse wonen, voor het opnemen van de televisieserie Grenslanders. ,,Ik vind het heel bijzonder om weer naar mijn geboortestreek terug te keren."

De Bruyn is geboren in Terneuzen. Op tienjarige leeftijd verhuisde hij naar Bruinisse. Inmiddels woont hij in Amsterdam. Hij werd bekend door de film Wilde Mossels, die zich vooral afspeelt op Duiveland.

Quote Ik wil het prachtige landschap van Zeeuws-Vlaan­de­ren gebruiken Erik de Bruyn

,,Maar daarvoor filmden we ook op andere locaties in Zeeland", vertelt De Bruyn. ,,Zo gaat het met Grenslanders ook. Dat speelt in twee fictieve dorpen, voorlopig heten die Sint Kruis, in Vlaanderen, en het Nederlandse Kruisvliet. Je moet dan eigenlijk denken aan Walsoorden en het omliggende grensgebied. Ik wil het prachtige landschap van Zeeuws-Vlaanderen gebruiken, zoals het verdronken land van Saeftinghe en 't Zwin, maar ook de industrie langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen."

Nieuwe serie

Aanvankelijk wilde De Bruyn een jongerenfilm situeren in het Zeeuws-Vlaamse landschap. ,,Dat idee heb ik al heel lang. Ik heb het scenario nog liggen. Eerst heette het Sluuskiller en later Zelzate. Uiteindelijk is Grenslanders iets heel anders geworden. Geen film, maar een serie. En een echte thriller.