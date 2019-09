Filmfestival Tegenstroom pakt uit in Oostburg

,,Het wordt nu veel meer een echt festival", zegt Jeannice Adriaansens van Stichting Deining Films, initiatiefnemer van Tegenstroom. Drie jaar geleden was in Sas van Gent, min of meer als proef, een eerste editie. Nu is de opzet breder en ambitieuzer. ,,Het festival duurt vier in plaats van drie dagen en we hebben veel meer randactiviteiten, zoals elke avond livemuziek. Je kunt er bij wijze van spreken ook vier dagen rondhangen zonder dat je een film ziet.”