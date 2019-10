Files voor Westerscheldetunnel bij Terneuzen nemen langzaam af, wel nog druk bij sluizen

update 18.30 uurTERNEUZEN - Wie vanuit Terneuzen via de Westerscheldetunnel naar Zuid-Beveland wilde, kwam in de avondspits in lange files terecht. De tunnelbuis was vanaf half vijf een poos dicht door een gestrande auto. Dat wreekte zich in het uur erna.