Fietser (90) die betrokken was bij ongeluk IJzendijke is overleden

Vandalen vernielen VR-kij­kers aan fietsroute Verdwenen Zwinhavens: ‘Je snapt niet wat mensen bezielt’

10 september SLUIS - Het idee is fantastisch: in het Zwin door Virtual Reality-zuilen bekijken hoe havens en kastelen er in de middeleeuwen uitzagen. Fietsers die op de route ‘Verdwenen Zwinhavens’ hun ogen aan de kijkers zetten, komen echter van een koude kermis thuis. De lenzen in de VR-zuilen worden stelselmatig kapot gebeukt. In Sluis al drie keer. ,,Waarom doet iemand dat?”