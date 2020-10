Fietser (87) overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Kapellebrug

ZorgSaam doet een beroep op iedereen die stopt met werken. ‘Corona treft de zorg hard’

22 oktober TERNEUZEN - Om een tekort aan personeel te voorkomen, vraagt ZorgSaam oud-medewerkers of ze willen bijspringen als dat nodig is. Door de tweede coronagolf verwacht ZorgSaam alle zeilen te moeten bijzetten in zowel het ziekenhuis als de thuis- en ouderenzorg. Ziekenhuis Adrz ziet nog geen reden om oud-collega’s te polsen.